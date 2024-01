La WWE anunció que Raw se transmitirá por Netflix desde 2025

Por medio de un comunicado, World Wrestling Entertainment (WWE) anunció un cambio de señal para a la transmisión de su programa Raw, que pasará a manos de Netflix desde enero de 2025.

La máxima promotora de lucha libre dejará atrás ocho años junto a la cadena USA Network en norteamérica y un periodo con Disney para el resto del continente. Así, la marca roja estará disponible en la plataforma de streaming para Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Latinoamérica.

El vicepresidente ejecutivo Paul Levesque, conocido bajo el nombre de Triple H, expresó que esta asociación abrirá nuevos caminos y llevará a la WWE nuevas alturas".

This partnership is one that will break new ground, and take @WWE to new heights. Thrilled to bring #WWERaw to @Netflix, coming January 2025.



Now we change the game!!!! https://t.co/ridOlqq0Gc