.@MontezFordWWE goes WAY %uD83C%uDD99... but gets SLAMMED %u2B07%uFE0F by @AngelGarzaWwe & @AndradeCienWWE with the #WWERaw #TagTeamTitles on the line at #SummerSlam! @AngeloDawkins pic.twitter.com/dTy7vLM9yZ