Expedición escalará el K2 para buscar el cuerpo de Juan Pablo Mohr y sus compañeros

Una expedición escalará la montaña K2 en Pakistán para buscar los cuerpos de Juan Pablo Mohr y sus compañeros Ali Sadpara y John Snorri, quienes fallecieron en febrero de este año tratando de subir la segunda montaña más alta del mundo (8.848 metros sobre el nivel del mar).

El grupo estará comandado por el hijo de Sadpara, Sajid, quien a través de sus redes sociales anunció que hará una "búsqueda terrestre de los tres escaladores desaparecidos, incluido mi padre Ali, para averiguar qué les sucedió y la posibilidad de su recuperación (de sus cuerpos). Necesito mucas oraciones y buenos deseos".

It’s time to announce that @EliaSaikaly and I are going to K-2 for a ground search of the 3 missing climbers of K-2Winter2021 including my father Ali Sadpara. To find out what happened to them & possibility of his recovery. Need lots of prayers and good wishes #AliSadpara pic.twitter.com/bA0biyMd0U