Patinadora María José Moya: Necesitamos que la gente conozca al Team Chile

La patinadora nacional María José Moya, en conversación con nuestro programa Todo por el Deporte, se refirió a su retorno a las competencias, luego de haber sido madre hace un año, sus objetivos para el 2019 y el poco apoyo que tiene los deportes menos masivos, principalmente del público

"Necesitamos más ayuda de toda la gente. Necesitamos que la gente conozca al Team Chile, que es la selección chilena de todos los deportes. Que no hay solo fútbol en Chile, sino que tenemos varios campeones mundiales en diferentes disciplinas deportivas" aseguró "Pepa".

Además, Moya se refirió a su último año en el que tuvo su primera hija, asegurando que "ha sido un año lleno de cambios, pero maravilloso porque estoy viviendo una etapa nueva en mi vida, una etapa maravillosa, una etapa en la que ya no solo me preocupo de mí, sino que también me tengo que preocupar de Juliette (su hija)".

Sobre su retorno a las pistas, sostuvo que "hace un mes y medio estoy entrenando ya todos los días y volví para empezar con el nivel competitivo de este año 2019. Y grabamos con Team Chile un vídeo para invitar a la gente a ser socio, a unirse, y a disfrutar con nosotros los triunfos en todos los deportes y a nivel internacional".

"Estoy en proceso de transición este año, por que para nosotros el postnatal como deportistas de alto rendimiento y ProArt tenemos un postnatal de 1 año y 84 días. Mi postnatal temrina en mayo y los clasificatorios para los Juegos Panamericanos y el campeonato mundial, es en marzo acá en Chile, en el Estadio Nacional", agregó la deportista.

De igual forma, reconoció que "yo voy a competir en esas pruebas, pero hace más de un año que yo no compito a nivel profesional, por lo que será para tratar de retomar mi nivel. Ahora, si se logra una clasificación maravilloso. Pero, igual estamos entrenando para eso".

En otro tema, la patinadora se quejó de la falta de apoyo de las autoridades a los deportes clasificatorios a los Juegos Olímpicos de Invierno, aegurando que "los proyectos no son aprobados por el Comité Olímpico y el Ministerio del Deporte y el IND".

De hecho, reconoció que en alguna oportunidad "yo hice las gestiones para que algunos deportistas fuéramos a prepararnos a Alemania, desde el IND me dijeron que pusiera los recursos y que los devolvían. Eso nunca pasó, a mí se me acabaron los recursos. Y ahora en el Comité Olímpico no nos aprueban los proyectos del hielo".

Finalmente, María José Moya se refirió al castigo por dopaje de la lanzadora de la bala Natalia Ducó, señalando que "es lamentable, yo supe mucho después lo que había pasado, porque no estaba en Chile, lo encuentro lamentable y terrible".