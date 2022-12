Polémico expeleador que se hizo viral fue arrestado por crimen organizado y violación

Andrew Tate, exluchador de kickboxing envuelto constantemente en controversias por sus comentarios misóginos y postulados de ultraderecha, fue apresado en Rumania bajo una investigación por crimer organizado, violación y secuestro.

"No podemos proporcionar ningún detalle en este momento sobre los supuestos informes de que han sido detenidos; sin embargo, Andrew y Tristan Tate tienen el mayor respeto por las autoridades rumanas", indicaron los fiscales al diario británico Daily Mirror.

"Los sopechosos parecen haber creado un grupo de crimen organizado con el propósito de reclutar, albergar y explotar a las mujeres obligándolas a crear contenido pornográfico. Habrían ganado importantes sumas de dinero", indicaron las autoridades, que los mantuvieron bajo vigilancia durante un día en Bucarest.

Ambos comenzaron a ser invertigados e interrogados en el més de abril, cuando la policía halló a dos niñas, las cuales declararon estar retenidas contra su voluntad. Esta nueva detención se dio tras una primera liberación mientras se realizaban el proceso de pesquizas.

Tate, expulsado en diversos portales online por sus controversiales dichos e ideas, se hizo viral el pasado miércoles por un tuit a la ambientalista Greta Thunberg, haciendo alarde de sus autos de lujo, y mofándose de sus emisiones.

La joven sueca respondió con todo al dejar como medio de contacto el falso correo electrónico "smalldickenergy@getalife.com" (energíadepenepequeño@consigueunavida.com, traducido al español), y dejó muy mal parado al otrora kickboxer.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg