Entrenador jefe del remo y pausa por el coronavirus: "Ahora tenemos más tiempo para ser mejores"

Bienvenido Front, entrenador jefe del remo chileno, se toma de manera positiva la pausa obligada por el coronavirus, asegurando que gracias a la detención obligada por la emergencia sanitaria, sus pupilos tendrán más tiempo para mejorar e intentar clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Supimos reaccionar. Cuando las cosas no dependen de nosotros, debes rápidamente adaptarte y buscar otro objetivo. Siempre les digo esto: "es una oportunidad, porque los que somos un poquito más malos tenemos un año más de entrenamiento para ser menos malos". Los más jóvenes se quejaban de que estos acontecimientos deportivos llegaban demasiado pronto. Pues ahora tenemos 365 días más para prepararnos bien. Esa es la lectura", apuntó a Diario La Tercera.

"Es que no me queda otra. Lamentarse no sirve de nada. Las excusas las inventaron los perdedores y a mí no me gusta perder. Ahora tenemos más tiempo para ser mejores. Punto final", agregó el técnico español que pasa el confinantimento en solitario en el CAR de Curauma.

Front apuntó que el aplazamiento de los Juegos de Tokio le hará bien al remo chileno. "Siempre he dicho que la gran explosión del remo chileno, la que estamos trabajando hace seis años, se dará en Santiago 2023 y París 2024. Esos dos años se seguirán trabajando con la misma motivación. Y si el gobierno sigue aportando, no tengo ninguna duda de que así será. Tokio es solo una parada más para el gran objetivo, así que esta pausa no nos hace perder nuestro rumbo. Los chicos y yo estamos convencidos. A mis abuelos les pidieron ir a la guerra, pero a nosotros nos piden quedarnos en casa"