Hermanas Abraham terminaron en tercer lugar la Final B en la Copa del Mundo II de Polonia

Las remeras chilenas Antonia y Melita Abraham terminaron en el tercer lugar en la Final B en W2 de la Copa del Mundo II de Remo que se realiza en Poznan, Polonia.

Las hermanas Abraham, que finalizaron en el noveno puesto del ranking general, remataron terceras en la carrera, detrás de las duplas de Estados Unidos 2 y Alemania, con un tiempo de 7'50''50.

USA move through CHI and GER to win the W2- B-Final



📸 Detlev Seyb