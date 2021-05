Claudio Romero rompió su propio récord e impuso una nueva marca nacional en lanzamiento del disco

El atleta chileno Claudio Romero rompió su propia récord e impuso una nueva marca nacional este viernes en el lanzamiento de disco.

Romero, en el Campeonato Universitario de Estados Unidos, alcanzó una marca de 65,78 metros, superando con creces el registro de 64,39 metros que ostentaba.

NCAA EAST PRELIMINARY ROUND



⚔️MEN'S DISCUS THROW⚔️

WELL, that didn't last long.

Forget facility records ... Claudio Romero smashes his own school record (64.39m) with this toss of 65.78m (215-10)! pic.twitter.com/Mo0b1ujsZS