Deportistas del Team Chile se sumaron a TV Educa a través de "Seamos Campeones"

El canal TV Educa Chile se transfornó en la casa de varios de los mejores deportistas de nuestro país. A través de sus pantallas, nueve destacados atletas están participando de cápsulas de una duración aproximada de siete minutos. Esta es una iniciativa conjunta entre el Ministerio del Deporte y Televisión Nacional de Chile.

Dos de los 15 clasificados a Tokio 2020, la tiradora skeet Francisca Crovetto y la karateca Valentina Toro, además del gimnasta Tomás González, la patinadora María José Moya, los levantadores de pesas, Juan Carlos Garrido y María Fernanda Valdés, la dupla de vóleibol playa, Esteban y Marco Grimalt; y el atleta paralímpico, Cristián Valenzuela fueron los elegidos.

"Entrena en casa llegó en medio de una pandemia, pero llegó para quedarse. Además de la amplia parrilla que existe en las redes sociales del Ministerio del Deporte, ahora esta idea ya llegó a TV Educa con el tremendo aporte de nuestros deportistas, a quienes agradecemos por la disposición a masificar contenidos deportivos. Han demostrado una notable capacidad para enseñar, y estoy segura que ellos también agradecen esta opción de acercarse más a la ciudadanía", celebró la ministra del Deporte, Cecilia Pérez.

"Seamos campeones me parece una iniciativa muy bella. Me pone contento y estoy agradecido por ser parte y por haber hecho algo más cercano a los niños. Me divertí, le pusimos todo el corazón. Espero que sea bien recibido por los más pequeños del hogar" dijo el para atleta medallista olímpico, Cristián Valenzuela.

Mientras que Valentina Toro destacó "que es genial que nosotros como

deportistas del Team Chile sirvamos de inspiración a los niños para llegar a ser deportistas y quizá, de alto rendimiento. Me encantó poder contar mi historia desde pequeña porque eso puede servir en ese sentido. Con Seamos Campeones adaptamos súper bien los ejercicios a la casa, usando utensilios que tenemos a mano. Me parece una súper buena campaña".

En total son 22 cápsulas de carácter formativo-deportivo que son transmitidas de lunes a viernes a las 12:30.

"La idea es acompañar a los chicos que siguen en sus casas motivándolos con el deporte, la actividad física y todos los beneficios que contienen. Queremos educar, enseñar y además lograr que se entretengan dentro de un encierro que ha sido un cambio fuerte para todos", agregó la ministra Pérez.