Francisca Crovetto y pérdida de beca de Makarena Pinto: No es una sanción inamovible

La deportista nacional, capitana del Team Chile y dirigente de la Agrupación de Deportistas de Alto Rendimiento (DAR Chile), Francisca Crovetto, se refirió a la gimnasta chilena Makarena Pinto y su pérdida de la beca Proddar, la cual financiaba parte de su carrera deportiva, y que perdió tras haber sido madre.

Crovetto, quien tiene constante comunicación con Pinto, aseguró a Al Aire Libre en Cooperativa que "yo he visto y he seguido la vida deportiva de Makarena luego de ser mamá y viendo la situación a grandes líneas, su rendimiento deportivo no se ha visto mermado ni ha sido malo".

"De hecho consiguió algo histórico como haber clasificado como equipo femenino de gimnasia a los Juegos Panamericanos. Es un logro histórico que nunca había sucedido, y del cuál ella era parte", insistió la francotiradora chilena, quien apoya a la gimnasta.

De igual forma, la dirigenta deportiva destacó que la medida impuesta a Makarena Pinto es "una situación revertible, ella tiene su derecho a presentar su carta de apleación. No es una decisión categórica e inamovible y puede ser replanetada dependiendo de la carta que Makarena pueda redactar".

Pinto, fue sancionada a pesar de haber competido hace una semana por Chile en su disciplina y clasificarv inéditamente a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.