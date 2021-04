Ministerio de Salud autorizó vacunación de deportistas olímpicos y el fútbol sigue a la espera

Gracias a una gestión del Ministerio del Deporte, el Ministerio de Salud autorizó la vacunación de los deportistas y entrenadores que participarán de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

De acuerdo a lo informado por El Mercurio este miércoles, los integrantes del Team Chile comenzaron este misma semana con el proceso de inoculación luego de un plan ideado por las autoridades, el cual fue aprobado excepcionalmente por la cartera que dirige Enrique Paris.

La idea es que los 210 posibles representantes (entre deportistas, técnicos y otros) viajen a la cita nipona inmunizados.

Ante ello, la ministra Cecilia Pérez fue consultada respecto de la situación de los futbolistas profesionales y explicó que se está trabajando con el jefe médico de la ANFP, César Kalazich, con el objetivo de poder vacunarlos también.

"Con los futbolistas nosotros no hemos pedido ninguna prioridad aún. Muchos de sus cuerpos técnicos se han ido vacunando por el calendario normal. Yo hablé con César Kalazich y le dije que hicieran un filtro para ver si después pueden elevar una solicitud especial", dijo Pérez al matutino.

"No sabemos el universo total. Hoy me pueden decir que son cinco mil... Esa información no está. Se lo dije la semana pasada a César y me dijo que la iban a levantar con los cuerpos médicos y ver s, eventualmente, pueden elevar una solicitud para que prioricen a los equipos que van a jugar fuera de chile de Chile. Yo no puedo hacer una gestión si no sé cuántos son", añadió.