Ricardo Soto recordó su paso por Río: Me cagaron, gané por medio milímetro

El arquero Ricardo Soto rememoró su exitoso paso por los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y aseguró que se sintió perjudicado en la derrota que sufrió en los octavos de final ante el holandés Sjef van den Berg.

"No entendí al magnitud de la cita deportiva en la cual estaba. Para mí era un torneo más, y por ignorancia y por ser joven no le tomé el peso", dijo respecto a la cita a la que acudió teniendo 16 años en diálogo con el programa Es Deporte Radio, del Instituto Nacional del Deporte.

"Se me dio todo, me acuerdo del sambódromo, de cómo estaba todo armado, con galerías por los dos lados, de la línea de tiro. Me acuerdo de los tiros que repetí en el duelo ante el bielorruso, por ejemplo", añadió antes de enfocarse en aquella definición con el europeo.

"Recuerdo esa actuación con mucho cariño, pero no le doy vuelta. No voy a pensar que me cagaron, pero sé que gané por medio milímetro, pero nada que hacer. No me estresó pensando en eso, y me siento orgulloso de las instancia que logré", comentó.