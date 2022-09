Abuelita generó polémica tras gastar su pensión en láminas para el álbum del Mundial

La adulta mayor Ana del Rosario Mulet generó polémica luego que en las últimas horas se viralizara que gastó su pensión para comprar láminas para el álbum del Mundial de Qatar 2022.

La fiebre por las estampas llegó a tal punto que la mujer de 75 años, originaria de Mendoza, contó su caso en el medio TN.

"Muchos me critican. Me dicen 'cómo vas a gastar tanto en figuritas'. Yo respondo siempre lo mismo: vivo un momento único con mis nietos. Prefiero gastar la jubilación en paquetes. Nada me llena más. Si usted viera las caritas de mis nietos cuando pegan las figuritas", dijo.

Según la publicación, Mulet ya llenó dos álbumes y va por más, porque quiere llegar a seis.