Alarma en Brasil: Richarlison sufrió seria lesión a 40 días del debut en el Mundial

El destacado delantero brasileño Richarlison encendió con todo las alarmas en su país tras sufrir una seria lesión a 40 días del debut de su selección en el Mundial de Qatar 2022.

El ariete dejó la cancha en los 50 minutos del duelo entre Tottenham y Everton (que terminó 2-0 a favor de los locales), con una fuerte molestia en su rodilla izquierda y cojeando.

🚨🇧🇷 ¡ALARMAS ENCENDIDAS EN BRASIL! Richarlison sintió una molestia y tuvo que dejar el campo de juego en el duelo entre Tottenham vs. Everton por la #PREMIERxESPN 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. pic.twitter.com/W6upRcerdU

La imagen más dramática vino después, ya que el atacante de 25 años compareció ante los medios de comunicación en muletas y llorando, ante la posibilidad de ausentarse en la cita planetaria.

Richarlison con muletas y llorando, tras el Tottenham vs. Everton: "Es un poco difícil de hablar porque este es mi sueño. Ya he sufrido una lesión similar. La última vez me quedé unos dos meses parado. El lunes tengo un examen que hacer, pero hasta para caminar duele. Esperemos". pic.twitter.com/wQMyB34Xeq