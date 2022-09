Diego Alonso, DT de Uruguay: En Qatar la ilusión siempre es buscar lo máximo

Camino al Mundial de Qatar en noviembre próximo, el entrenador de la selección uruguaya Diego Alonso manifestó los objetivos que se propone en el torneo, resaltando la intención que tienen de poder llegar lo más lejos posible.

En entrevista con Agencia Efe, el estratega comentó que: "La ilusión siempre es buscar lo máximo. Volviendo a lo anterior, estoy centrado, no vivo soñando, sueño, me convenzo de que lo que sueño lo puedo conseguir y me pongo a trabajar enseguida".

"Siento que el público uruguayo siempre tiene la ilusión, porque lo más importante es el escudo que tenemos en el pecho. Lógicamente que los jugadores lo representan, pero lo más importante siempre es la camiseta", señaló.

Acerca del proceso que está llevando luego de la salida de Oscar Tábarez de la banca, el DT de la "Celeste" mencionó que: "Hay cosas que dieron una línea y que nosotros intentamos continuar, que no tiene que ver con lo futbolístico, que tiene que ver con una filosofía, con una manera de sentir, con una manera que es el respeto, la humildad, el comportarse, el saber estar. Creo que desde ese lugar nosotros intentamos mantener los mismos lineamientos, que creo que es el legado más grande que ha dejado".

"¿Soñamos con lo máximo? Sí. ¿Queremos serlo? También. Pero no por repetirlo mil veces vamos a ser más candidatos o menos candidatos. Una vez que lo decimos y sabemos lo que queremos, lo que tenemos que hacer es ponerlos a trabajar desde el primer momento. Ese es el sentimiento que mantenemos del anterior proceso", subrayó.

Uruguay integrará el Grupo H de la Copa del Mundo junto a Portugal, Ghana y Corea del Sur.