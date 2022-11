Ex seleccionado alemán desea que "algún colega salga del closet" en Qata

El ex seleccionado alemán Thomas Hitzlsperger, quien en 2013 reconoció públicamente su homosexualidad, expresó este miércoles su "deseo" de que algún colega tenga su propio "coming out" (salga del armario) en el Mundial de Qatar, pese a reconocer que no es el mejor momento para hacerlo.

"Me parecería estupendo si alguno lo hiciera. Pero no invito a nadie a hacerlo", afirmó el exfutbolista, al semanario Die Zeit y en medio del revuelo causado por las declaraciones homófobas del embajador del torneo qatarí y asimismo exinternacional, Khalid Salman.

"Seguramente no es el mejor momento para hacerlo", añade Hitzlsperger, ya que, según él, "disputar un Mundial implica la máxima concentración y un anuncio de estas características desviaría totalmente la atención sobre lo futbolístico".

El ex jugador de Aston Villa, Stuttgart, Lazio, West Ham, Wolfsburgo y Everton criticó la decisión de otorgar el Mundial a Qatar y calificó como"obsceno" que estrellas como David Beckham se prestaran a promocionarlo por todo el mundo a cambio de ingresos multimillonarios.

Hitzlsperger proclamó abiertamente su homosexualidad en 2013, un año después de retirarse, lo que de todos modos marcó un hito en el ámbito del fútbol.

Las declaraciones de Salman, incluidas en un reportaje de la televisión pública alemana ZDF muy crítico hacia Qatar, horrorizaron al gobierno alemán.