Medio europeo elogió a Guillermo Ochoa: Una mezcla de Buffon, Neuer y Casillas

El medio inglés SportsBible dedicó un curioso elogio al arquero de la selección mexicana Guillermo Ochoa, a quien lo comparó con tres leyendas del puesto.

La publicación subió una imagen del veterano portero azteca y señaló que "en 23 días, este hombre volverá a ser una mezcla en su mejor momento de Buffon, Casillas y Neuer. El que sabe, sabe".

Ochoa se prepara para enfrentar su quinto Mundial de los cuales jugó solo en dos: En el de Brasil 2014 y Rusia 2018.

In 23 days, this man will be a mix of prime Buffon, Casillas and Neuer again.



If you know you know. pic.twitter.com/FWb1vRivxX