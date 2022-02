Arturo Vidal se refirió a su sanción en Clasificatorias: Fue casi una cadena perpetua

El volante nacional Arturo Vidal se refirió a su ausencia en los duelos de la Roja ante Argentina y Bolivia durante un encuentro con sus seguidores a través de Instagram.

Al jugador de Inter de Milán le preguntaron por qué no estaba presente este martes en La Paz y contó que lo expulsaron: "Me tiraron tres partidos, casi cadena perpetua, pero me bajaron uno, con Brasil vuelvo", sostuvo en relación a la reducción de su castigo por parte de la FIFA, en la transmisión en vivo.

Además, habló sobre el retraso del encuentro con los altiplánicos a raíz de una lluvia en la capital boliviana: "¿De qué sirven 30 minutos cambiar un partido?", y vio con buenos ojos las condiciones: "mejor, así la pelota no corre con la lluvia. Vamos a poder jugar", mientras que afirmó que conversó con los seleccionados.

"Hablé con los muchachos antes del partido, se quieren comer el mundo", indicó.

"Vamos Brereton, un golcito, dos... cuando sienta el primer pique en Bolivia lo quiero ver... No, pero va a volar, igual que el 'Niño', tiene que hacer su golcito", dijo Vidal