Blackburn confirmó que Brereton estará con la Roja en octubre: Te estaremos apoyando

El club inglés Blackburn Rovers confirmó que el delantero chileno Ben Brereton dirá presente en la próxima tercera fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

A través de un publicado, el histórico elenco que milita en la segunda división inglesa explicó que "han llegado a un acuerdo con la Asociación de Fútbol de Chile para que Ben Brereton Díaz esté disponible tanto para el club como para el país en el futuro".

"Te estaremos apoyando en octubre", añadió el breve comunicado.

De esta forma, se confirma lo expresado por el presidente de la ANFP, Pablo Milad, el viernes pasado, cuando adelantó que tanto el delantero nacido en Inglatera como el defensor Francisco Sierralta serán parte de la convocatoria que jugará ante Perú en Lima, y ante Venezuela y Paraguay, en Santiago.

