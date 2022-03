Blackburn sobre citación de Brereton en La Roja: "Aún no se ha tomado una decisión final"

Blackburn Rovers, equipo donde juega el seleccionado nacional Ben Brereton, encendió las alarmas con su reacción por la citación del delantero para la última doble fecha de las Clasificatorias, al señalar que "aún no hay una decisión final", debido al proceso de recuperación del jugador por la lesión que sufrió en su tobillo.

"Ben Brereton ha sido nominado en La Roja para sus próximos partidos de Clasificatorias. Aún no se ha tomado una decisión final con respecto a su estado físico y posible participación", notificó el club británico en sus redes sociales.

🇨🇱 @benbreo has been named in the @LaRoja squad for their upcoming World Cup Qualifiers.



A final decision is yet to be made regarding his fitness and potential involvement.#Rovers 🔵⚪️ https://t.co/MPhlpiemEw