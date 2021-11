Brereton: La primera vez Bravo e Isla fueron muy amables y la última vez todos me acogieron bien

El delantero de la selección chilena Ben Brereton Díaz repasó sus primeros meses en La Roja y recordó que Claudio Bravo y Mauricio Isla fueron los primeros en acogerlo en el camarín, aunque valoró a todo el plantel.

En diálogo con ESPN Chile, "Big Ben" expresó que "la primera vez el capitán Claudio Bravo fue muy amable conmigo, también Isla, y la última vez que fui, todos me acogieron y estoy muy emocionado de volver a la selección, será muy bueno".

Brereton también habló sobre su adaptación: "Cuando llegué no sabía el idioma... La primera vez estaba muy nervioso por no saber el idioma y esas cosas, pero todos estuvieron increíbles conmigo, todo el equipo, me ayudaron mucho. Es un camarín normal, que se habla con los compañeros, todo muy bien".

Finalmente, habló sobre sus tres goles en nueve partidos: "Cuando anoté contra Bolivia fue muy emocionante, mi familia me estaba viendo desde Inglaterra a las dos de la mañana, pero fue sin público. Pero, lo que más recuerdo son los goles contra Paraguay y Venezuela. Había 20.000 personas, pero parecían 90.000".

"Cuando jugué mi primer partido (contra Argentina) había grandes jugadores, pero no quise cambiar la camiseta. Era mi primer partido y preferí dársela a mis padres para que la tuvieran para siempre", cerró.

Brereton y La Roja jugarán este jueves a las 20:00 horas (23:00 GMT) en Asunción y el martes 16 de noviembre contra Ecuador a las 21:15 horas (00:15 GMT) en el Estadio San Carlos de Apoquindo.