Carlos Palacios: Me siento capacitado para jugar, tengo ganas de estar el viernes

El delantero de la selección chilena Carlos Palacios afirmó que se encuentra confiado para sumar minutos en el encuentro de este viernes frente a Perú, por la tercera fecha de las Clasificatorias a Qatar 2022.

"Me siento capacitado para jugar, he hecho las cosas de buena manera y estoy muy pleno, con ganas de poder estar el viernes", señaló en conferencia de prensa, que atendió junto a Claudio Baeza.

Según explicó el ariete formado en Unión Española, "es un momento que estoy viviendo que se puede decir que es el mejor de mi carrera, pero aún soy joven y lo tomo con tranquilidad, mucha felicidad y orgullo de estar acá y compartir con grandes jugadores".

"Hay que ir paso a paso y aprender de los grandes jugadores que hay ahora, están Fabián Orellana, Alexis Sánchez, Felipe Mora y varios más. Quiero aprender de ellos, ir mejorando y ver cómo se dan las cosas día a día", puntualizó.

También contó que en la Roja "solo hemos entrenado un día y no se ha hecho tanto trabajo de delanteros, porque no está todo el grupo, pero ahora que van llegando los delanteros se puede desarrollar de mejor manera".

"Me he sentido muy cómodo, me han recibido bien, no he podido compartir con todos, pero estoy cómodo y los entrenamientos han sido intensos y duros, eso ayuda demasiado para poder rendir", completó.

La Roja desafía este viernes a Perú, desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.