Chile marcha séptimo: Así está la tabla de las Clasificatorias antes de la crucial triple fecha

Este jueves Chile enfrenta a Brasil en el primero de los tres partidos de la triple fecha de Clasificatorias y el panorama es complejo para La Roja, ya que marcha séptimo en la tabla de posiciones y necesita sumar para meter presión en la pelea por entrar a uno de los cinco lugares que dan cupo al Mundial de Qatar 2022.

La selección solo lleva seis puntos en seis partidos disputados, fruto de una victoria, tres empates y dos derrotas.

En caso de lograr la hazaña y ganar a Brasil, aún así La Roja necesita que sus rivales directos tropiecen. En este caso, que Bolivia de la sorpresa a Colombia, que Uruguay pierda con Perú y Ecuador se afirme para no permitir que suba Paraguay.

Revisa la tabla y partidos que se disputarán este jueves a continuación:

Tabla de posiciones

1. Brasil - 18 puntos (+14 goles a favor)

2. Argentina - 12 puntos (+4)

3. Ecuador - 9 puntos (+4)

4. Uruguay - 8 puntos (0)

5. Colombia - 8 puntos (-2)*

6. Paraguay - 7 puntos (-1)

7. Chile - 6 puntos (0)

8. Bolivia - 5 puntos (-5)

9. Venezuela - 4 puntos (-6)

10. Perú - 4 puntos (-8)

* El quinto lugar va a repechaje

Partidos de la novena fecha de Clasificatorias:

- Bolivia vs. Colombia. 16:00 horas

- Ecuador vs. Paraguay. 17:00 horas

- Venezuela vs. Argentina. 20:00 horas

- Chile vs. Brasil. 21:00 horas

- Perú vs. Argentina. 21:00 horas