Claudio Bravo: Me parece extraño que nos tocara el mismo árbitro que fue castigado

El arquero de la selección chilena Claudio Bravo consideró "extraño" que el juez paraguayo Eber Aquino fuera designado para el encuentro ante Bolivia, que esta noche igualaron 1-1 con un penal sancionado tras revisión en el VAR, aunque se mostró tranquilo por el juego desplegado.

"Nos deja esa tranquilidad de mostrar lo que veníamos haciendo hace mucho tiempo, ver un Chile agresivo, de presión alta, generando mucho volumen de ocasiones de gol, pocas de ellos en nuestro arco, salvo por la jugada del penal", comentó a TNT Sports.

"Desde mi punto de vista, no me parece penal, creo que el remate va hacia afuera, pero más extraño me parece que nos vuelva a tocar el mismo arbitraje, tuvimos una situación con ellos en Uruguay, fue castigado y nos volvió a arbitrar a nosotros, me parece bastante extraño", cuestinó.

"Al final de todo esto tuvimos ocasiones para haber cerrado el partido, no haberle dado vida en ninguna ocasión a Bolivia, pero el fútbol tiene eso, haces un esfuerzo tremendo, al final quedas con el sabor de no haber sumado tres puntos, hicimos un buen partido, mejor que lo que hicimos en Argentina", prosiguió el capitán.

"Quiero felicitar al rival que viene a lo que viene, a jugar, a competir, creo que nos quedamos con esa sensación agridulce de hacer bien las cosas, mostrar buen funcionamento en todas nuestras líneas, pero hay cosas que al final no podemos manejar", complementó.

En esa línea sostuvo también que para él "no es casualidad" que los haya dirigido Aquino. "Por eso lo comentamos antes de jugar. Nos parecía raro que nos arbirtrara alguien que lo habían sancionado y alguien que no nos dejó sumar de a tres por la misma situación que tuvimos hoy".

"El fútbol tiene esto, jugar de esta manera nos aproxima más a entrar a una nueva Copa del Mundo, si jugáramos de una manera que no es la que queremos, diría que es imposible aspirar a ganar una Copa América o entrar a un Mundial, pero la manera en que competimos da la ilusión de ir", afirmó.

Para finalizar dijo que de momento no han conversado si es que jugarán la Copa América, porque estaban "centrados" en el partido con Argentina y el posterior ante Bolivia.