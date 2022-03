Claudio Bravo: No le pondría tanta carga a Brereton de que tiene que jugar sí o sí

Claudio Bravo, capitán de la selección chilena, habló a menos de una semana del duelo contra Brasil en las Clasificatorias y se refirió a la situación de Ben Brereton, señalando que es "injusto" presionar tanto al delantero, quien aún no está recuperado de su lesión en el tobillo, para que juegue estos duelos cruciales de La Roja.

"No le pondría tanta carga a Brereton, esta mochila que tiene que jugar sí o sí. Es muy carismático, pero si no está, tiene que estar otro. No tenemos tiempo para nada, si no llega bien, no lo arriesgues, tiene que estar otro jugador", explicó Bravo en ESPN.

En la misma línea, el arquero de la selección remarcó que "el fuerte nuestro ha sido el equipo en sí, nunca hemos dependido de otro jugador, nunca lo hemos hecho así".

"A nosotros cuando nos ha ido bien, es porque el equipo en sí ha dado el máximo, hemos funcionado como equipo, independiente de las figuras que tuvimos en su momento. El complemento ideal es lo que hace el equipo", aseveró.

Aún así, Bravo dedicó más elogios al delantero de Blackburn Rovers, señalando que su evolución desde que llegó a La Roja ha sido "increíble".

"Te encuentras con una persona desde el día uno que se quiere sumar, participar, no hablaba nada de español. Tratábamos de ayudarle, se sintió solo en su momento, pero es misión de los más grande arroparlo, no es fácil", argumentó.

Por ese motivo, reiteró que "Es un chico muy sano, nos llegó muy bien y cuando compite nos dio un extra, pero sería injusto cargarlo esa mochila. Ningún jugador ha sido salvador de la selección y hay que apelar al trabajo colectivo, y sacar la tarea entre todos adelante".

Finalmente, respecto al desarrollo del partido que será en Río de Janeiro, Bravo recordó que "hemos probado todas las fórmulas posibles cuando hemos ido allá, pero recalcó que la clave, independiente de atacar o defender, es "no equivocarte, hacer un partido perfecto".

El duelo de Chile contra Brasil, en Maracaná, será el 24 de marzo, mientras que el cierre de las Clasificatorias será días después, el 29, contra Uruguay en San Carlos de Apoquindo.