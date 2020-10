Colombia dominó a Venezuela y puso en alerta a Chile para las Clasificatorias

La selección colombiana debutó con una sólida victoria de 3-0 sobre Venezuela en Barranquilla por la primera fecha de las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Con este resultado, el elenco "cafetalero" pone en alerta a la selección chilena de cara al duelo que sostendrán ambos el próximo martes 13 de octubre en nuestra capital.

Los dirigidos por Carlos Queiroz lograron imponer toda su superioridad en la primera parte del encuentro. A los 16 minutos de juego el potente Duván Zapata abrió el marcador, mientras que su compañero en Atalanta, Luis Muriel, estiró la ventaja en los 26' 45+3'.

En la segunda parte la "tricolor" aprovechó el nulo atrevimiento de la "vinotinto" para llegar a emparejar la cuenta, por lo que decidió sustituir tempranamente a figuras como James Rodríguez, Juan Cuadrado y los propios Zapata y Muriel para darles descanso de cara al cruce con la Roja.

Con este triunfo, Colombia suma sus primeros tres puntos y agrega confianza con miras al choque que tendrán ante el combinado nacional el próximo martes a las 21:30 horas en el Estadio Nacional.

Venezuela en tanto, sumó más dudas que certezas antes del partido en el que enfrentarán a Paraguay en Mérida, también el próximo martes.

- Revisa los goles de Colombia ante Venezuela:

Gol de Luis Muriel. 🇨🇴⚽️



All too easy for the hosts.#Colombia 2-0 #Venezuela #COLVEN #VamosColombia #Eliminatorias pic.twitter.com/qQO5R43F4y