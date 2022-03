¿Cómo ver por TV la última fecha de las Clasificatorias?

Este martes 29 de marzo se juega la última fecha de las Clasificatorias Sudamericanas a Qatar 2022, con el encuentro entre Chile y Uruguay como gran atracción, ya que la Roja peleará por el repechaje a la cita mundialista.

Todos los encuentros se jugarán en simultáneo, a partir de las 20:30 horas (23:30 GMT). Los que importan al combinado nacional por los resultados a convenir son el de Perú ante Paraguay y Venezuela contra Colombia, mientras que Brasil se medirá a Bolivia y Ecuador ante Argentina.

Nuevamente la transmisión de los partidos estará a cargo en su mayoría por TNT Sports, sumándose también Chilevisión y otra vez CNN Chile.

Revisa cómo ver por televisión la Fecha 18 de las Clasificatorias:

Martes 29 de noviembre

Chile vs. Uruguay, desde las 20:30 horas por TNT Sports HD, ESTADIO TNT y Chilevisión.

Perú vs. Paraguay, desde las 20:30 horas por TNT Sports 2 y ESTADIO TNT.

Ecuador vs. Argentina, desde las 20:30 horas por CNN y ESTADIO TNT.

Bolivia vs. Brasil, desde las 20:30 horas por TNT Sports HD 2 y ESTADIO TNT.

Venezuela vs. Colombia, desde las 20:30 horas por TNT Sports 3 y ESTADIO TNT.