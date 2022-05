Director deportivo de Perú y el caso Byron Castillo: Puede que Chile nos termine favoreciendo

Pese a la determinación desde la Federación de Perú de no declarar por la denuncia contra Byron Castillo, Juan Carlos Oblitas, director deportivo del combinado de aquel país, habló sobre la investigación y cómo puede afectar a su representativo nacional, que, por ahora, debe jugar el repechaje al Mundial de Qatar 2022.

"Nosotros ya tenemos lista la logística para viajar a fin de mes a Barcelona, jugar un amistoso con Nueva Zelanda y, cuatro días antes del partido del repechaje, viajar a Qatar. Si la FIFA falla antes, veremos, pero nosotros seguimos con nuestra planificación inicial", dijo a La Tercera.

"La verdad es que estas Eliminatorias han sido, en general, desprolijas. Fíjate en lo del partido entre Brasil y Argentina, por ejemplo. En fin, no hay mucho qué hacer", agregó.

"Esperaría que Perú vaya directo al cuarto lugar. No es lo ideal, deportivamente hablando, pero no puedo ser cínico. Ojo, no olvidemos que en la anterior eliminatoria pasó lo de Bolivia. Por eso lo mejor en este momento es esperar con cautela a ver el fallo final, que ojalá que sea rápido", sumó.

Además, el ex delantero admitió que es posible que el fallo en el caso Castillo sea beneficioso para "la bicolor", al igual que el reclamo chileno rumbo a Rusia 2018 por Nelson Cabrera y la selección boliviana. "Podría ser que Chile termine favoreciendo a Perú. Sí, es una posibilidad", cerró.

Chile busca la clasificación directa a la cita planetaria, tras denunciar falsificación en los documentos de nacimiento de Castillo, además de su supuesta nacionalidad colombiana, por lo que recurrió a la FIFA.