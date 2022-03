DT de Blackburn actualizó estado de Brereton: Ben no está demasiado lejos

El entrenador de Blackburn Rovers, Tony Mowbray, actualizó el estado del seleccionado chileno Ben Brereton en su recuperación y además le dedicó un elogio a su juego.

En conferencia de prensa fue consultado si es que definitivamente el atacante no está apto para al menos tener opciones de participar en el duelo venidero, ante Bristol City, y señaló que "con suerte, Ben no está demasiado lejos -de su recuperación-".

Luego, arifmó que Brereton "probablemente es el único jugador que naturalmente desea correr detrás de la oposición sin tener el balón. Otros quieren ir al balón y muchos de nuestros delanteros quieren el balón al pie".

El futbolista nacional está lesionado de uno de sus tobillos y por eso sigue en duda para los duelos programados para 24 y 29 de marzo ante Brasil y Uruguay, respectivamente.

