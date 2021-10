El duro análisis de Daniella Chávez: Lasarte vino a sepultar a esta selección

La modelo nacional Daniella Chávez volvió a mostrarse muy crítica con la selección chilena que este jueves perdió por 2-0 ante Perú por la undécima fecha de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, disparando, principalmente, contra Martín Lasarte y Pablo Milad.

"Primero que todo deben renunciar hoy mismo Pablo Milad y (Francis) Cagigao, este último solo vino a llenarse los bolsillos con cero aporte. Alguien que me diga qué hizo por la selección y por qué lo trajeron y el responsable es Milad! Fuera de la ANFP", apuntó la Conejita Playboy en redes sociales.

"Gracias a esta selección que nos dio tantas alegrías, pero esta nueva eliminación de un Mundial le dice adiós a esta generación", agregó.

Sobre el técnico de la Roja, Chávez escribió que "Lasarte vino a sepultar a esta selección. Un técnico mediocre sin ideas y manipulado, no servía y no sirve y los excesos le pasaron la cuenta también a La Roja, indisciplina etc. Pero para eso necesitábamos un DT con manejo de camarín y no se tuvo en los últimos años".

"Tengo rabia y pena. Este DT fracasado que trajo Milad, dijo no tener 10, puso Alexis de 10 teniendo a Jiménez en la banca, Alexis por fuera y sale Marcelino, pero los representantes mandan más que los DT para poner sus jugadores que quieren vender. Jiménez entró y tuvo 2 opciones", agregó.

Finalmente, aseguró que "si se va Lasarte deben irse los que lo trajeron. Los iluminados que dijeron que era lo mejor para Chile. Adiós Lasarte, Adiós Milad. Renuncien fracasados.

