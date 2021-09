Feroz polémica en Argentina por entrada gratuita a un streamer para el duelo ante Bolivia

Una feroz polémica surgió en las últimas horas en Argentina debido al cruce de declaraciones del reconocido periodista Gustavo López y el popular streamer Coscu, amigo de Sergio Agüero y Lionel Messi, quien recibió una entrada gratuita para ver en el palco VIP el duelo de la albiceleste ante Bolivia en Clasificatorias.

El descargo de López, periodista de ESPN en Latinoamérica y radio La Red de Argentina, fue porque quedó sin acreditación para estar en la cancha del Monumental en Buenos Aires y se molestó al ver las burlas de Coscu hacia su persona, mostrando el ticket para el citado compromiso.

"Me da mucha pena dedicarme a esto, la verdad te digo. Esto lo digo de corazón. Dedicarme a esto, transmitir todos los partidos y no poder ir a la cancha de River. Y de repente un don nadie, un don nadie, que critica a los jugadores, a los periodistas, a la AFA, que critica todo, va a estar ahí en el campo de juego. Hay cosas que no se chequean, hay cosas que no se ven. Hay que mirar el historial de las personas", exclamó con rabia en su tribuna radial.

En la misma línea, remarcó que los periodistas van a todas las canchas del país, pero a la selección no le queda otra que verla por TV, "mientras que tipos que no saben si la pelota es redonda, cuadrada, si pica porque tiene un conejo adentro o dónde queda la cancha de River van a estar en el VIP".

Por su parte, Coscu se defendió en redes sociales, asegurando que sus burlas no eran para la gente que tuvo dificultades para conseguir entradas, y que si tiene la posibilidad de ir al partido es justamente por el apoyo de sus seguidores.

El choque entre Argentina y Bolivia arrancará a las 20:30 horas (23:30 GMT) este jueves y lo podrás seguir con la cobertura de AlAireLibre.cl.