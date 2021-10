Gabriel Jesús: "Estoy muy feliz de tener la confianza de Guardiola y de Tite"

El delantero brasileño Gabriel Jesús aseguró este martes que está "muy feliz de tener la confianza" del técnico de Manchester City, Josep Guardiola, y del seleccionador de su país, Tite, de quienes dijo que son dos entrenadores muy diferentes a los que no se puede comparar.

"Estoy feliz de tener la confianza de Guardiola y de Tite. Son dos grandes entrenadores, no hay forma de compararlos. Uno trabaja en un club y el otro en la selección, es diferente", expresó el atacante en una rueda de prensa virtual en Bogotá, donde la Canarinha prepara el partido de Clasificatorias del jueves ante Venezuela en Caracas.

El atacante de 24 años valoró el momento que vive en el conjunto británico, donde en el último tiempo ha subido su nivel jugando como extremo y no como centrodelantero, posición en la que se dio a conocer en Palmeiras.

En ese sentido, Gabriel Jesús destacó que está "jugando más alegre, más cerca de los bordes por la derecha" y recalcó que en los 'Citizens' se juega un fútbol muy diferente al de la selección brasileña.

"Yo trato siempre de dar lo máximo para ayudar de la mejor forma a la selección cuando estoy aquí y al City cuando estoy allá. Yo espero que vuelvan a crecer mis números con la selección, es un deseo mío ayudar más y más, así como lo hice cuando fui convocado las primeras veces", expresó.

El artillero fue uno de los jugadores brasileños que no pudo viajar a Sudamérica para la triple jornada de Clasificatorias de septiembre por las restricciones del Gobierno británico por la pandemia de la covid-19, algo que calificó como "un momento difícil" tanto para los futbolistas como para el cuerpo técnico.

"Infelizmente no estaba en nuestras manos poder venir o no. Teníamos la situación de la cuarentena y sí, nosotros estábamos disgustados porque estar en la selección es algo que soñamos de niños y, hasta hoy, yo veo las convocatorias y me alegro. Fue un shock no poder estar junto a la selección", dijo.

El delantero también se refirió a la presión que hay sobre Tite, pues dijo que no es fácil "comandar una selección brasileña, tanto en la convocatoria como para jugar".

"Algunas veces se juega muy bien y no acabamos ganando. Y, a veces, no se juega tan bien y ganamos. Tenemos que ver lo que es mejor. Obvio que jugar y ganar es muy bueno, pero algunas veces no sucede de esa forma y ganar es lo que más importa. La selección viene batiendo récords", reflexionó.

Brasil se entrenará en Bogotá hasta la tarde del miércoles, cuando viajará a Caracas para su partido del jueves con Venezuela, luego del cual saldrá directamente a Barranquilla, en donde visitará a Colombia el domingo 10 de octubre.

Tras el encuentro con los cafeteros en Barranquilla, la Canarinha viajará en la noche de ese mismo domingo a Manaos, la capital del estado brasileño de Amazonas, donde recibirá a Uruguay el 14 de octubre en el último de los tres partidos.

Brasil, líder de las Clasificatorias sudamericanas con 24 puntos tras haber vencido los ocho partidos que disputó hasta ahora y con seis unidades de ventaja sobre Argentina, puede garantizar su clasificación a Qatar 2022 en la triple jornada de octubre en caso de que gane sus tres compromisos y dependiendo de otros resultados.