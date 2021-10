Gary Medel y la triple fecha: "Con Perú es el partido más importante"

El referente de la selección chilena Gary Medel palpitó la próxima fecha triple de las Clasificatorias y, particularmente, el duelo del jueves ante Perú en Lima, a las 22:00 horas (01:00 GMT), en el que La Roja juega puntos claves en su camino a Qatar 2022.

Medel dijo en TNT Sports en la presentación de la nueva camiseta Adidas del "Equipo de Todos": "Tenemos nuestras armas, tenemos que ir a matar. Con Perú es el partido más importante".

"Vienen partidos muy complicados. Tenemos que ir por los nueve puntos. Debemos ir a atacar por todos lados", agregó el "pitbull", pensando también en los encuentros ante Venezuela y Paraguay (10 y 14 de octubre, respectivamente).

Junto con esto, lamentó la baja de Eduardo Vargas: "Es una baja muy dura. Venía cuidándose muy bien y trabajando de la mejor manera. Es el segundo goleador en la historia de Chile. Será difícil reemplazarlo".

Sobre la nueva camiseta dijo que "Es muy linda, me la mandaron y me gustó mucho. Lo más lindo es el escudo. La selección chilena es gran parte de mi vida".

Además, recordó las dos Copas Américas ganadas en 2015 y 2016: "No podía creerlo. Se me vino todo encima. Fue un sueño ganarla en Chile, inolvidable. Después en Estados Unidos jugamos bien, atacamos siempre, mostramos un gran nivel y lo merecimos. ".

Por último, rememoró el partido con Brasil en el Mundial 2014: "Estaba desgarrado, probé el mismo partido con Brasil y me tomé unas pastillas para el dolor. No me pinché porque quería saber hasta dónde podía llegar".