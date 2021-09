Italia empató con Bulgaria y extendió su racha a 35 partidos sin derrotas

La selección italiana, vigente campeona de Europa, no pudo pasar este jueves del empate 1-1 en casa ante Bulgaria, en un encuentro en el que a los de Roberto Mancini no les bastó con el talento de Federico Chiesa, autor de un sensacional gol, para doblegar al correoso conjunto búlgaro.

Un agridulce empate que no impidió al conjunto italiano igualar el récord de 35 encuentros consecutivos sin perder que logró España entre los años 2007 y 2009 y que los transalpinos pueden superar el próximo domingo en el encuentro que les enfrentará con Suiza. El registro también lo logró Brasil.

Récord que la selección italiana dejó claro desde el principio que no estaba dispuesta a dejar escapar, para lo cual no dudó en alinear un once prácticamente idéntico al que se impuso el pasado mes de julio a Inglaterra en la final de la Eurocopa.

Para la "Azzurra" anotó Federico Chiesa en el minuto 16, mientras la escuadra búlgara decretó la igualdad gracias a conquista de Atanas Illiev, en los 39'.

Italia domina con claridad su grupo hacia el Mundial de Qatar aunque dejó un regusto amargo, que no pudo evitar ni el récord de partidos consecutivos sin perder que los de Roberto Mancini comparten ahora con España y Brasil.