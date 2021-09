Italia se estrelló ante un determinante portero Sommer y solo obtuvo un empate contra Suiza

La determinante actuación del meta Yann Sommer sostuvo a Suiza ante Italia, que se fue de Basilea frustrada por un empate 0-0 y por la falta de acierto ante el meta del Borussia Monchengladbach, que incluso detuvo un penal a Jorginho.

La campeona de Europa no pudo descolgar de la carrera hacia Catar a Suiza. Ambas pujan codo con codo por el primer puesto del Grupo C. Es Italia la que está en la cima, con once puntos, cuatro más que Suiza. Pero el conjunto de Roberto Mancini ha disputado dos encuentros más que el helvético.

Italia puso todo de su parte para salir airosa y reforzada de su visita a St. Jakobs Park y erigió en protagonista a Sommer, que detuvo todo lo que llegó a su portería.

Pero el momento clave del choque fue al inicio de la segunda parte, cuando Ricardo Rodríguez quiso enmendar un fallo grosero y frenar a Belardi dentro del área, pero le cometió falta, aunque Jorginho no pudo ante la figura del compromiso.

El próximo duelo de los italianos será este miércoles ante Lituania, en tanto que, los suizos chocarán el mismo día de visita contra Macedonia del Norte.