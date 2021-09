Iván Morales: Merecimos el triunfo, jugamos mucho mejor que Brasil

El delantero de la selección chilena Iván Morales lamentó la derrota por 1-0 ante Brasil por las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, pero destacó el nivel del equipo y el personal.

Morales dijo en conferencia de prensa que "la sensación no es buena, porque merecíamos el triunfo. El primer tiempo sobre todo jugamos mucho mejor que ellos. Después en lo personal, obviamente, es lindo debutar con la selección adulta, sobre todo en este partido. Estuve súper tranquilo y con la ayuda de los compañeros lo llevé mucho mejor".

Además, añadió que "hay partidos que nuestra selección ha ganado por muchos goles y otros en que quizás no se dio. Hoy no se nos dio, no pudo entrar, las tuvimos. Pero, nos seguimos preparando, esperamos que los próximos partidos se abra el arco".

"Todos los partidos son diferentes, a veces la pelota entra de cualquier lado. Hoy nos generamos ocasiones, no se pudo convertir, pero debemos seguir trabajando y haciendo las cosas bien para los partidos que se vienen", cerró sobre el tema.

Sobre su nivel, dijo que "recién terminó el partido. Tendría que ver de afuera mi rendimiento en el partido completo para hacer algún análisis. Lo haré obviamente. Aún es muy pronto. Mi sensación es que di todo, corrí cada pelota y, obviamente, es lo que tengo que hacer".

"Obviamente es lindo salir con aplausos, pero me hubiera gustado salir con un triunfo y que Chile se quedara con los tres puntos". siguió en la misma línea.

Finalmente, se mostró optimista para el próximo duelo: "Tenemos en tres días un partido muy importante, esperamos que ahí salgan los goles y que podamos traernos los puntos de Ecuador".

El duelo ante los "tricolores" será el domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en Quito.