Javier Castrilli afirmó que no fue penal la mano de Coates: Los jugadores no pueden andar como teletubbies

El ex juez argentino Javier Castrilli aseguró que la mano que cometió el zaguero uruguayo Sebastián Coates en los últimos minutos del partido ante Chile no fue penal, y lo explicó de una curiosa manera.

"No es penal de Coates, el brazo está pegado al cuerpo, el jugador quiere sacar el brazo, no se quedó estático", dijo en primera instancia a Sport 890.

"Si no entiendes eso, no entiendes lo que es una mano. Los jugadores no pueden andar como 'teletubbies' por la cancha", complementó, recordando a la reconocida serie infantil.

Chile perdió 2-1 con Uruguay en un duelo que estuvo cargado de polémicas.