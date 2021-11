Joaquín Montecinos: Quiero irme a una liga de elite para estar al nivel de la generación dorada

El destacado delantero de Audax Italiano Joaquín Montecinos comentó su paso por la selección chilena en las últimas dos citaciones de Martín Lasarte y comentó que tiene intenciones de ir a jugar a Europa para seguir mejorando su aporte en el "Equipo de Todos".

Montecinos señaló en diálogo con ESPN Chile que "quiero irme a una liga de élite para estar al nivel de la generación dorada. Creo que depende más del jugador que de la liga, pero eso me ayudará. Conversé con Claudio Bravo y me dijo que esa liga me podría ayudar por mi juego físico".

"MI IDEA ES IR A EUROPA, ESPAÑA ES DONDE HAY UN PAR DE OPORTUNIDADES" #ESPNF90Chile Joaquín Montecinos reveló detalles sobre su futuro y aseguró que le encantaría jugar en el fútbol español: "Es una liga que me haría muy bien". Míralo por #ESPNenStarPlus. pic.twitter.com/V928gVIpEH — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) November 23, 2021

El ariete además comentó los desafíos próximos para La Roja: "Creo que sacando cuatro puntos en cada pasada podemos clasificar y me parece que es posible. Argentina vendrá con un cierto relajo por estar clasificada, si es que no viene Messi será una linda baja, después tenemos que sacar un punto con Bolivia, en Brasil creo que también se puede y después con Uruguay tenemos que salir a ganar en casa, aunque sea difícil".

"Chile tiene que ir al Mundial como sea, hay equipo. La mentalidad es ganadora. La generación dorada lo ha demostrado en estos años. Vamos por todo", siguió "Monte" en la entrevista.

"CHILE TIENE QUE IR AL MUNDIAL COMO SEA, HAY EQUIPO" #ESPNF90Chile Joaquín Montecinos se refirió a las cuatro jornadas que restan en las Clasificatorias, donde esperan sumar los puntos necesarios para llegar a Qatar 2022. Míralo por #ESPNenStarPlus - > https://t.co/2yT1OUqFFs pic.twitter.com/3UfGnhbTf6 — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) November 23, 2021

Finalmente, el hijo de Cristian Montecinos detalló el recibimiento que recibió de las figuras de la selección chilena: "Me han acogido súper bien. Futbolísticamente, el que me sorprende mucho es Claudio Bravo, la capacidad que tiene es increíble y saca atajadas tremendas".

"EL QUE ME SORPRENDE MUCHO ES CLAUDIO BRAVO, LA CAPACIDAD QUE TIENE ES INCREÍBLE" #ESPNF90Chile Joaquín Montecinos llenó de elogios al capitán de La Roja y relató su experiencia junto a la 'Generación Dorada': "Me han acogido súper bien". Míralo por #ESPNenStarPlus. pic.twitter.com/sUrWUNPGPo — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) November 23, 2021

Chile recibe a Argentina y visita a Bolivia en enero, mientras que será forastero contra Brasil y local contra Uruguay en marzo, en las cuatro fechas que restan en la lucha por clasificar al Mundial de Qatar 2022.