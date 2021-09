John Armijo, ex preparador físico en el proceso de Marcelo Bielsa en La Roja y ex DT de Melipilla, analizó en Al Aire Libre PM el panorama de la selección chilena tras la derrota ante Brasil y en la previa de los duelos con Ecuador y Colombia, señalando que Chile debe aprovechar los jugadores que tiene en este momento, porque "el recambio no lo tenemos".