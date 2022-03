Johnny Herrera: Los más grandes deben darle tranquilidad a los más jóvenes

El ex arquero de la selección chilena Johnny Herrera, quien compartiera camarín con buena parte del equipo, hizo la previa del duelo que afrontará la Roja ante Brasil en la penúltima fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar y aseguró que si bien hay momentos de tensión, los jugadores deben enfocarse en el partido y ahí entrar con dientes apretados.

"Los más grandes son los encargados de darles tranquilidad a los más jóvenes, a los que no han disputado tantas cosas importantes como ellos. Lo conversamos más de una vez: no sirve de nada estresarse mucho tiempo antes del partido. Y estas cosas que hacen Vargas, Vidal o Medel sirven para distender el ambiente antes del partido y quitar un poco de presión", comentó el ex portero en diálogo con Las Últimas Noticias.

El hoy comentarista de TNT Sports expresó que lo mejor es abstraerse del entorno.

"Muchas juega en contra, como las especulaciones de la prensa, de quién juega, de quién no. Es importante tomarle el peso al partido, pero al entrar a la cancha, ahí es cuando hay que estar con los dientes más apretados que nunca, y eso tienen experiencia de sobre estos jugadores", comentó.

