La programación de las Clasificatorias europeas para esta semana

Este lunes 11 de octubre y martes 12 se disputará la octava fecha de la fase grupal en las Clasificatorias europeas al Mundial de Qatar 2022.

Alemania visitará a Macedonia del Norte, Suecia recibirá a Grecia, Inglaterra chocará contra Hungría y Portugal hará lo propio ante Luxemburgo en algunos de los duelos destacados.

Programación octava fecha grupal – Clasificatorias europeas

Lunes 11 de octubre

Chipre vs. Malta, 13:00 horas.

Macedonia del Norte vs. Alemania, 15:45 horas.

Países Bajos vs. Gibraltar, 15:45 horas.

Rumania vs. Armenia, 15:45 horas.

Eslovenia vs. Rusia, 15:45 horas.

Croacia vs. Eslovaquia, 15:45 horas.

Islandia vs. Liechtenstein, 15:45 horas.

Estonia vs. Gales, 15:45 horas.

Letonia vs. Turquía, 15:45 horas.

Bielorrusia vs. República Checa, 15:45 horas.

Noruega vs. Montenegro, 15:45 horas.

Martes 12 de octubre

Kazajistán vs. Finlandia, 11:00 horas.

Ucrania vs. Bosnia y Herzegovina, 15:45 horas.

Kosovo vs. Georgia, 15:45 horas.

Lituania vs. Suecia, 15:45 horas.

Suecia vs. Grecia, 15:45 horas.

Serbia vs. Azerbaiyán, 15:45 horas.

Islas Feroe vs. Escocia, 15:45 horas.

Israel vs. Moldavia, 15:45 horas.

Albania vs. Polonia, 15:45 horas.

Inglaterra vs. Hungría, 15:45 horas.

Dinamarca vs. Austria, 15:45 horas.

Bulgaria vs. Irlanda del Norte, 15:45 horas.

San Marino vs. Andorra, 15:45 horas.

Portugal vs. Luxemburgo, 15:45 horas.