La programación de las Clasificatorias europeas para este fin de semana

Este sábado y domingo se celebra la segunda fecha en la ruta mundialista rumbo a Qatar 2022.

Revisa la programación de todos los partidos a continuación:

Sábado 27 de marzo

Grupo A

Serbia vs. Portugal. 16:45 horas

Irlanda vs. Luxemburgo. 16:45 horas

Grupo E

Bielorrusia vs. Estonia. 14:00 horas

República Checa vs. Bélgica. 16:45 horas

Grupo G

Montenegro vs. Gibraltar. 11:00 horas

Noruega vs. Turquía. 14:00 horas

Holanda vs. Letonia. 14:00 horas

Grupo H

Rusia vs. Eslovenia. 11:00 horas

Croacia vs. Chipre. 14:00 horas

Eslovaquia vs. Malta. 16:45 horas

Domingo 28 de marzo

Grupo B

Georgia vs. España. 13:00 horas

Kosovo vs. Suecia. 15:45 horas

Grupo C

Bulgaria vs. Italia. 15:45 horas

Suiza vs. Lituania. 15:45 horas

Grupo D

Kazajistán vs. Francia. 10:00 horas

Ucrania vs. Finlandia. 15:45 horas

Grupo F

Dinamarca vs. Moldavia. 13:00 horas

Austria vs. Islas Feroe. 15:45 horas

Israel vs. Escocia. 15:45 horas

Grupo I

Albania vs. Inglaterra. 13:00 horas

San Marino vs. Hungría. 15:45 horas

Polonia vs. Andorra. 15:45 horas

Grupo J

Armenia vs. Islandia. 13:00 horas

Rumania vs. Alemania. 15:45 horas

Macedonia del Norte vs. Liechtenstein. 15:45 horas