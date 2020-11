La Roja contó con un enorme Arturo Vidal para tumbar a Perú y lograr primer triunfo en Clasificatorias

La selección chilena sumó tres puntos vitales este viernes, al tumbar con un 2-0 a Perú y lograr su primer triunfo en las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

La figura fue el volante y capitán Arturo Vidal, autor de un doblete ante los peruanos en esta tercera fecha.

Con el resultado, Chile sumó cuatro puntos en la tabla y escaló al sexto lugar. Los peruanos, en cambio, siguen con sólo un positivo.

Pese a llegar sin el favoritismo de su lado, el equipo de Reinaldo Rueda fue protagonista, manejando la posesión y atacando directamente al arco de los peruanos, con Jean Mesenes, muy activo en la banda izquierda como reemplazo de Alexis Sánchez, disparando en los primeros minutos.

Los pupilos de Ricardo Gareca se dedicaban a presionar y aguantar el asedio de Chile, que no tenía precisión en la última jugada. Sin embargo, Arturo Vidal de la nada sacó un zapatazo infernal que se metió en el ángulo y dejó parado al portero Pedro Gallese. Era el 1-0 en 20 minutos de partido.

Con la anotación del "King", la Roja ganó confianza y continuó su ataque al arco peruano, aunque perdió en varias ocasiones la chance de aumentar la ventaja, tras remates de Meneses y Mora que fueron detenidos por Gallese.

No obstante, Perú seguía sin encontrar la solución y Chile golpeó con otra estocada, nuevamente de Vidal, casi en la entrada del arco, tras un pivoteo de Felipe Mora (34').

¡Gol y doblete de Arturo Vidal!



His trademark late-arriving run into the box goes untracked, and he finishes from close range for his second goal of the game.



🇨🇱 #Chile 2-0 #Peru 🇵🇪#CHIPER #LaRoja #Eliminatorias pic.twitter.com/oEQ61CCAfu