21:01 | La Roja informó, por solicitud del propio jugador, que Erick Pulgar es el seleccionado afectado con Covid-19 y no estará en el duelo ante Brasil este jueves en Clasificatorias #CooperativaContigo

CONVOCADO!! Esteban Pávez fue llamado de emergencia a la Selección Chilena debido a un caso de Covid dentro del plantel. Desde Octubre de 2019 que no era nominado. @alairelibrecl @Cooperativa #CooperativaContigo pic.twitter.com/nYJ9J2c62R