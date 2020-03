La selección chilena tiene días y horarios confirmados para sus primeros duelos en Clasificatorias

A tres semanas del inicio de las Clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, la FIFA dio a conocer los días y horarios de las primeras dos fechas, en las que la selección chilena enfrentará a Uruguay y Colombia.

El estreno ante la Celeste será a las 19:45 horas (22:45 GMT) del jueves 26 de marzo, en el Estadio Centenario de Montevideo, en una jornada en la que se disputarán otros dos encuentros.

En tanto, el martes 31, día que se jugarán los cinco partidos de la segunda fecha, el equipo de Reinaldo Rueda se medirá con Colombia a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Nacional.

La programación de la primera fecha:

Jueves 26 de marzo

Paraguay vs. Perú, 18:30 horas. Estadio Defensores del Chaco, Asunción.

Uruguay vs. Chile, 19:45 horas. Estadio Centenario, Montevideo.

Argentina vs. Ecuador. Estadio y hora por confirmar.

Viernes 27 de marzo

Colombia vs. Venezuela, 17:30 horas. Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Brasil vs. Bolivia, 21:30 horas. Arena Pernambuco.

La programación de la segunda fecha:

Martes 31 de marzo

Bolivia vs. Argentina. Estadio y hora por confirmar.

Ecuador vs. Uruguay, 18:00 horas. Estadio de Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Venezuela vs. Paraguay, 19:00 horas. Estadio Metropolitano de Mérida.

Chile vs. Colombia, 20:00 horas. Estadio Nacional de Santiago.

Perú vs. Brasil, 23:15 horas. Estadio Nacional de Lima.