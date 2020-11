Lizardo Garrido: Guillermo Maripán no jugó bien, pero tampoco es para crucificarlo

El ex zaguero de la selección chilena y Colo Colo Lizardo Garrido habló acerca del desempeño de Guillermo Maripán en el encuentro que la Roja perdió frente a Venezuela y sostuvo que el DT, Reinaldo Rueda, pudo haber optado por Francisco Sierralta.

"Obviamente que no fue el mejor partido de (Guillermo) Maripán. Fue un juego que claramente no es el que esperábamos de él, no jugó bien pero tampoco es para crucificarlo", indicó a La Cuarta.

"Hubiera esperado la alternativa de (Francisco) Sierralta, que había andado bien con Luis Suárez en Uruguay. Me gustó mucho. Siempre guapeando y con personalidad", señaló acerca del jugador de Watford.

"Podría haber hecho una modificación el entrenador, ya que Maripán se vio sin confianza, pero eso justamente lo determina el DT. Yo le habría dado continuidad a Sierralta", completó.