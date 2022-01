Martín Lasarte descartó a Claudio Bravo para el partido contra Bolivia

Martín Lasarte, técnico de La Roja, habló con la prensa tras la derrota contra Argentina en las Clasificatorias y confirmó que el arquero Claudio Bravo no estará ante Bolivia el martes en La Paz, por la lesión sufrida en Calama contra la albiceleste.

"No he tenido oportunidad de hablar con Claudio y los médicos. Pero por la circuntancia que se dió, se debe tratar de una lesión que le impedirá competir en el próximo partido", señaló Lasarte.

Del mismo modo, compartió las palabras de Gary Medel, sobre la importancia que tiene Bravo dentro del plantel, pero recalcó que "le tocará a otro y hay mucha confianza en que lo puedan hacer muy bien".

Finalmente, sobre la demora en hacer el cambio por Brayan Cortés, Lasarte afirmó que en los primeros momentos no tenía claro que Bravo estaba lesionado.

"No tenía claro lo que ocurría hasta que alguien me comentó que tenía una molestia, un dolor grande. Me moví del lugar donde estaba, me acercé a él y le grité para hablar, y me hizo el gesto del cambio. Y ahí lo que tardamos en que entrara Brayan", aseveró.

Bravo presentó molestias y justo antes del cambio llegó el segundo gol argentino. Bravo no pudo contener un disparo lejano y en el rebote Lautaro Martínez anotó el 1-2 definitivo.

El partido con Bolivia está programado para el martes 1 de febrero en La Paz, a la 17:00 horas (20:00 GMT).