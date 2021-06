Martín Lasarte: No valido lo que haya hecho Vidal, pero nuestro objetivo es el partido con Argentina

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, se refirió a la ausencia obligada del volante Arturo Vidal de los próximos encuentros de Clasificatorias, por su contagio de coronavirus, y apuntó que pese a que no valida lo que haya hecho el jugador, por ahora solo le preocupa el compromiso de este jueves con Argentina.

"No estoy validando lo que Arturo haya hecho, no soy quién para referenciar lo que hace cada uno en su actividad privada. Después llegará el momento de plantearnos situaciones en el momento que haya que hacerlo, nuestro objetivo es el partido de mañana, no miramos más adelante. Nuestro objetivo es el partido de mañana, no estoy validando y no soy quién para plantear públicamente qué cosas debe o no debe hacer un deportista", indicó en conferencia de prensa.

"No voy a descubrir lo que es Arturo Vidal en el concierto internacional, y lo que es particularmente para Chile, no nos caben dos opiniones", continuó el DT uruguayo, mientras que contó cómo fue el protocolo sanitario que siguió la Roja desde la llegada de los jugadores desde el extranjero.

"Nosotros nos ceñimos a un plan, que es un protocolo nacional y busca reducir el riesgo de contacto estrecho, los jugadores vienen y se hacen un PCR, inmediatamente si les da positivo van a su hogar o un lugar particular y una vez que estuvo completo el equipo, se hizo un segundo PCR y llegó el momento de la concentración. Tuvimos un problema, ninguno otro, estas cosas pasan, hay una cuestión de autocuidado", avisó.

En lo referido al cotejo contra los trasandinos, postuló que "tenemos una idea para el partido teniendo en cuenta que llevamos poco tiempo de trabajo y con un golpe duro como significa perder a un jugador importante".