Martín Lasarte: Un jugador como Messi requiere de una atención especial

El técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, descartó que haya una marca especial para el argentino Lionel Messi, aunque explicó que un jugador de su envergadura requiere una atención especial.

"Es el gran tema, cuando un equipo tiene buenos o excelentes futbolistas y además tiene uno de la talla de Messi, lógicamente requiere de una atención especial y es un motivo de atención en el trabajo, en la preparación del partido y en la estrategia", dijo Lasarte en conferencia de prensa.

"Más allá de que no tenga una referencia personal, debe tener una referencia en el lugar del campo donde él desarrolla su juego", añadió.

Con respecto al partido mismo, el uruguayo expresó que "nosotros queremos la mejor de las situaciones que es ganar".

"Pero sabemos que no es fácil, porque Chile solo ha ganado una vez por Clasificatorias, y eso marca. Ahora, eso no significa que tengamos la ilusión y el deseo de proponer para tratar de conseguir los tres puntos, y si no es así, llevarnos algo que pueda ser bueno en el partido siguiente, donde también es obligación ganar", agregó.

Sobre el momento de la Roja, Lasarte expresó que "tenemos una serie de futbolistas que están compitiendo en ligas de una exigencia mayor a lo que plantea Sudamérica, y eso es positivo. Y estamos satisfechos con la entrega que han puesto pensando en que este sea un buen partido para nosotros".

"Vamos a intentar generarle dudas, pero sabemos que es un partido duro, pero no imposible. Es un partido que podemos pelear y estamos con la ilusión de llevarnos algo positivo", expresó.