Mauricio Isla: Es difícil jugar en Bolivia, son tres puntos extraordinarios

Mauricio Isla, lateral de La Roja, habló con los medios tras la victoria 3-2 sobre Bolivia y remarcó que son tres puntos extraordinarios los conseguidos, debido a la dificultad de jugar en la altura de La Paz.

"Es difícil jugar en Bolivia para todos los equipos. Particularmente nos ha ido bien acá, en la última clasificatoria tuvimos una dolorosa derrota, pero antes habíamos ganado. Son tres puntos extraordinarios", comentó el "Huaso".

Además, reiteró que tuvieron que trabajar dolidos tras la derrota sufrida en casa ante Argentina, pero había que "adaptarse rápido", porque "estas son las Clasificatorias más difíciles del mundo".

Isla también fue consultado sobre la preparación de La Roja en la altura de Calama y sostuvo que no podía hablar por todo el equipo, ya que se integró en los últimos días de trabajo, por culpa del Covid-19.

"Claramente sirve (haber trabajado en Calama), pero no puedo responder por mis compañeros, porque llegué al final (...). Hoy me sentí bien, a veces mal. De la adaptación en Calama no puedo opinar. Eso lo tienen que ver el cuerpo técnico, los dirigentes y los jugadores, para ver si podemos seguir jugando ahí, si sirvió o no", aseveró.

Finalmente, se deshizo en elogios para Ben Brereton, quien jugó por primera vez en La Paz.

"Es un jugador que no habla español, y la mayoría no hablamos inglés, pero él se adapta de la mejor forma. Eso es un aspecto importante, por eso lo queremos tanto, por cómo se metió en el equipo, y por sus características dentro del campo, no se cansa, corre, lucha y eso es importante para nosotros", concluyó.